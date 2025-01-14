Bedelli askerlik sevk ve celp dönemleri 2025 | Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik başvuruları başladı. MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. e-Devlet askerlik yeri, tarih sorgulama ekranı ise haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak. 23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecekler.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMLERİ 2025

2024 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti.

2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Henüz Milli Savunma Bakanlığından beklenen duyuru gelmedi.