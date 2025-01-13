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Haberler Haberler Son dakika altın fiyatları 13 Ocak 2025 | Gram, çeyrek yarım altın ne kadar oldu? 1 dolar ve euro kaç TL?

Son dakika altın fiyatları 13 Ocak 2025 | Gram, çeyrek yarım altın ne kadar oldu? 1 dolar ve euro kaç TL?

Yatırımcılar ve vatandaşlar, her gün euro, dolar ve altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Piyasaya hakim olmayı amaçlayan kişiler, güncel verileri merak ediyor. Arama motorlarına, "Altın ne kadar oldu? Dolar ve euro ne kadar?" gibi sorular yazmaya devam eden vatandaşlar, 13 Ocak rakamlarını öğrenmek istiyor. Peki, Gram, çeyrek yarım altın ne kadar oldu? 1 dolar ve euro kaç TL? İşte 13 Ocak Pazartesi canlı döviz ve kur fiyatları..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 07:30
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Son dakika altın fiyatları 13 Ocak 2025 | Gram, çeyrek yarım altın ne kadar oldu? 1 dolar ve euro kaç TL?

Son dakika altın fiyatları 13 Ocak | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 13 Ocak Pazartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

13 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,42 (Alış) - 35,44 (Satış)

EURO: 36,23 (Alış) - 36,32 (Satış)

STERLİN: 42,70 (Alış) - 42,91 (Satış)

1 DOLAR = 35,44 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉13 Ocak Pazartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.062,69₺

Gram altın satış: 3.063,33₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.981,00₺

Çeyrek altın satış: 5.021,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.962,00₺

Yarım altın satış: 10.042,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.862,00₺

Tam altın satış: 20.001,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.244,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.550,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.397,00₺

Ata altın satış: 20.522,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Ocak Pazartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.

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