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Haberler Haberler SON DAKİKA aile destek ödemesi bitti mi 2025? | Başkan Erdoğan aile destek ödemesi açıklaması

SON DAKİKA aile destek ödemesi bitti mi 2025? | Başkan Erdoğan aile destek ödemesi açıklaması

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri tarihi geçtiğimiz aylarda alınan karar ile uzatılmıştı. Yeni yılın gelişiyle birlikte ödemeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlıktan ise konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, aile destek ödemesi bitti mi 2025? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 20:30
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SON DAKİKA aile destek ödemesi bitti mi 2025? | Başkan Erdoğan aile destek ödemesi açıklaması

Ocak 2025 ile birlikte aile destek ödemesinin bir kez daha süresel olarak uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Başkan Erdoğan'ın Aile Yılı ilanının ardından destek ödemeleri ile ilgili bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Aile destek ödemesi bitti mi 2025?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI 2025?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik.

Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz."

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