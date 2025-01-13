İstanbul barajları su seviyeleri - İSKİ 13 Ocak baraj doluluk oranları raporu

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 26,74 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,67 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Ocak Pazartesi günü yüzde 42,89 olarak ölçüldü.

💦13 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

13 Ocak Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 42,1 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %46,92

🚿 Darlık Barajı: %38,6

🚿 Elmalı Barajı: %82,67

🚿 Terkos Barajı: %45,25

🚿 Alibey Barajı: %26,74

🚿 Büyükçekmece Barajı: %39,02

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,74

🚿 Istrancalar Barajı: %68,94

🚿 Kazandere Barajı: %67,45

🚿 Pabuçdere Barajı: %41,57

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.