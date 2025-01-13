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Haberler Haberler Çocuk yardım parası ne kadar oldu 2025? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Çocuk yardım parası ne kadar oldu 2025? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Başkan Erdoğan Aile Yılı 2025 çerçevesinde yeni alınan kararları açıkladı. Buna göre, çocuklu annelere verilen doğum yardımı parası miktarı artırıldı. Çocuk yardım parası ne kadar oldu 2025? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 17:01 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 17:20
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Çocuk yardım parası ne kadar oldu 2025? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Doğum yardımı parası miktarı artırıldı. Vatandaşlara müjdeyi veren Başkan Erdoğan'ın ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Çocuk yardım parası ne kadar oldu 2025? | Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU 2025?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan doğum yardımına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira; 3'üncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum."

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

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