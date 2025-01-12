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Haberler Haberler Son dakika altın fiyatları 12 Ocak 2025 | Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar VE Euro Kuru

Son dakika altın fiyatları 12 Ocak 2025 | Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar VE Euro Kuru

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ocak Pazar 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 08:00
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Son dakika altın fiyatları 12 Ocak 2025 | Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar VE Euro Kuru

Canlı altın fiyatları 12 Ocak | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ocak Pazar 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

12 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,40 (Alış) - 35,44 (Satış)

EURO: 36,28 (Alış) - 36,35 (Satış)

STERLİN: 42,80 (Alış) - 43,02 (Satış)

1 DOLAR = 35,44 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉12 Ocak Pazar 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.063,97₺

Gram altın satış: 3.064,70₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.982,00₺

Çeyrek altın satış: 5.027,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.963,00₺

Yarım altın satış: 10.053,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.866,00₺

Tam altın satış: 20.024,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.244,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.550,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.400,00₺

Ata altın satış: 20.546,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ocak Pazar günü saat 07.45 itibarıyla alınmıştır.

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