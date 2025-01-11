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Haberler Haberler Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 11 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 11 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete 11 Ocak 2025 tarihli 32779. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 11 Ocak Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 09:40
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Yeni yayınlanan Resmi Gazete kararları: 11 Ocak 2025 Resmi Gazete'de bugün!

Resmi Gazete bugün 11 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 11 Ocak Cumartesi tarihli 32779. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 11 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

11 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 178)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 9396)

–– Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması ve Dış Kaynaklı Kredi Temininde Aksama Yaşanmaması Amacıyla Bazı Taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9397)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2025 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9398)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 9399)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9400)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/2, 3, 4, 5)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9401)

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Hazırlık ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/1)

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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