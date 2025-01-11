  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Anlık gram altın fiyatları 11 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar Kuru

Anlık gram altın fiyatları 11 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 11 Ocak Cumartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 06:56 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 07:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anlık gram altın fiyatları 11 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar Kuru

Canlı altın fiyatları 11 Ocak | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Ocak Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

11 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,40 (Alış) - 35,44 (Satış)

EURO: 36,28 (Alış) - 36,35 (Satış)

STERLİN: 42,87 (Alış) - 43,09 (Satış)

1 DOLAR = 35,44 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉11 Ocak Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.063,97₺

Gram altın satış: 3.064,70₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.986,00₺

Çeyrek altın satış: 5.045,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.971,00₺

Yarım altın satış: 10.089,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.881,00₺

Tam altın satış: 20.095,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.239,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.545,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.417,00₺

Ata altın satış: 20.619,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Ocak Cumartesi günü saat 06.07 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'a Skriniar müjdesi!
F.Bahçe'ye MLS'ten bomba transfer!
DİĞER
Neslişah Alkoçlar - Engin Altan Düzyatan çiftinden duygusal kutlama! Beğeni yağdı: İlk göz ağrımız...
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! Aşı teknolojinde kritik gelişme: Artık kendimiz üreteceğiz
Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 01:13
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 00:49
Terim ligde kaybetti: 2-3 Terim ligde kaybetti: 2-3 00:41
Anadolu Efes fırsatı tepti Anadolu Efes fırsatı tepti 00:40
Pendik evde yok Pendik evde yok 00:38
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 00:27
Daha Eski
F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! F.Bahçe'de Lincoln Henrique için kritik karar! 00:27
Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! Terim ligdeki ilk maçından mağlup ayrıldı! 00:27
Banchi ilk maçında mağlup! Banchi ilk maçında mağlup! 00:27
Billing imza için yola çıktı! Billing imza için yola çıktı! 00:27
Adalı'dan teknik direktör açıklaması! Adalı'dan teknik direktör açıklaması! 00:27
İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..." İngiliz gazeteciden transfer müjdesi! "İlkay ve G.Saray..." 00:27