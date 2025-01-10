Tarım Kredi'nde bu hafta sonu kaçırılmayacak indirimler | 10 - 12 Ocak fırsatları

Tarsüt Tereyağı 1000 g: 285 TL
Tarsüt Tereyağı 1000 g: 285 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3L: 98,90 TL
Bütün Piliç Çeşitleri kg: 79 TL
Tarsüt Tereyağı 1000 g: 285 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 3L: 98,90 TL
Bütün Piliç Çeşitleri kg: 79 TL
Çaykur Tiryaki Çay 1 kg: 209,90 TL
Familia Tuvalet Kağıdı Natural 40'lı: 229,90 TL
TK Yağlı Yoğurt 3000g: 99 TL
TK Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1000g: 139 TL
TK Donuk Dana Kıyma 400 g: 139 TL
TK Yağlı Süt 1 L: 27 TL
Peysan Kaşkaval Peyniri 600 g: 139,90 TL
Asperox Çeşitleri 1L: 69,90 TL