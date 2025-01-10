  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 🤲 10 Ocak 2025 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz vakitleri 🤲 10 Ocak 2025 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul 10 Ocak Cuma tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 10 Ocak Cuma namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 09:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 🤲 10 Ocak 2025 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 10 OCAK 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 10 Ocak Cuma İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 10 Ocak 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.51

Güneşin doğuşu:👉 08.22

Öğle vakti:👉 13.17

İkindi vakti:👉 15.40

Akşam vakti:👉 18.02

Yatsı vakti:👉 19.27

👉10 Ocak Cuma namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe'nin yıldızına Volkan Demirel kancası!
G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
DİĞER
ZTK MAÇI YAYIN KANALI: Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayında?
DEM Parti'ye terör soruşturması! Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve yardımcısı gözaltına alındı
Yazarlardan maç değerlendirmesi
Aslan'dan orta sahaya yerli takviyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlardan maç değerlendirmesi Yazarlardan maç değerlendirmesi 08:47
Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma Bugün hangi maçlar var? 10 Ocak Cuma 08:39
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
Daha Eski
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24