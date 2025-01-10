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Haberler Haberler AÖF 2025 final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? | Güz dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF 2025 final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? | Güz dönem sonu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan öğrenciler, final sınavları için geri sayıma devam ediyor. AÖF sınav takviminin açıklanmasıyla sınav tarihleri belli olurken sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi'nin bir duyuru ile sınav yerlerini erişime açması beklenirken detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 15:20
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AÖF 2025 final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? | Güz dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavları için bekleyiş sürüyor. 2024-2025 sınav takvimiyle birlikte 1. dönem final sınav tarihleri belli olurken sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. AFÖ final sınavlarına ilişkin detayları sizler için derledik.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi 1. dönem sonu (final) sınavı giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Geçmiş sınavlarda giriş belgeleri, sınav tarihlerinden 1 hafta önce erişime açılmıştı.

2025 1. DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVLARI NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim yılı AÖF sınav takviminde yer alan bilgiye göre, dönem sonu sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.

2024-2025 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav: 18-19 Ocak 2025

Bahar Dönemi Ara Sınav: 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınav: 24-25 Mayıs 2025

Yaz Okulu Sınav: 16 Ağustos 2025

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