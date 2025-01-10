  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Anlık gram altın fiyatları 10 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar Kuru

Anlık gram altın fiyatları 10 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 10 Ocak Cuma 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 07:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anlık gram altın fiyatları 10 Ocak: Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Güncel Dolar Kuru

Canlı altın fiyatları 10 Ocak | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ocak Cuma 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

10 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,36 (Alış) - 35,38 (Satış)

EURO: 36,45 (Alış) - 36,50 (Satış)

STERLİN: 43,33 (Alış) - 43,55 (Satış)

1 DOLAR = 35,38 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉10 Ocak Cuma 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.040,99₺

Gram altın satış: 3.041,34₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.977,00₺

Çeyrek altın satış: 5.023,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.954,00₺

Yarım altın satış: 10.046,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.847,00₺

Tam altın satış: 20.008,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.261,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.567,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 20.381,00₺

Ata altın satış: 20.530,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ocak Cuma günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

Aslan'dan orta sahaya yerli takviyesi!
Ezeli rakiplerin Danso düellosu!
DİĞER
Zembilli'de kasabayı yasa boğan haber
Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan N.Forest'ın teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Daha Eski
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:24
Konyaspor deplasmanda güldü! Konyaspor deplasmanda güldü! 01:24