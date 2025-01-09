  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul namaz vakitleri 🤲 9 Ocak 2025 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul namaz vakitleri 🤲 9 Ocak 2025 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İstanbul 9 Ocak Perşembe tarihli namaz saatleri, ibadet etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti güncel saatleriyle haberimizde derledik. İşte 9 Ocak Perşembe namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 08:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul namaz vakitleri 🤲 9 Ocak 2025 | İstanbul sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 9 OCAK 2025 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 9 Ocak Perşembe İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 9 Ocak 2025 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 06.51

Güneşin doğuşu:👉 08.22

Öğle vakti:👉 13.16

İkindi vakti:👉 15.39

Akşam vakti:👉 18.01

Yatsı vakti:👉 19.26

👉9 Ocak Perşembe namaz saatlerini öğrenmek için tıklayın...👈

Sabah namazı vakti 👇

Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇

Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇

Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇

Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.

Akşam namazı kaç rekattır?

Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.

Yatsı namazı kaç rekattır?

Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

F.Bahçe'de flaş Kevin Danso gelişmesi!
F.Bahçe'den stoper bombası!
DİĞER
Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Coşkun Göğen'i kahreden haber! 20 yıllık eşini kaybetti...
Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ilk kez konuştu: Dayımın parasında pulunda gözüm yok
G.Saray'ın radarındaki iki genç yıldız!
F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 9 Ocak Perşembe 08:16
F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a olay gönderme! 01:30
Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması 01:30
G.Saray kupaya beraberlikle başladı G.Saray kupaya beraberlikle başladı 01:30
G.Saray 90+5'te penaltı kazandı! G.Saray 90+5'te penaltı kazandı! 01:30
Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı! Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı! 01:29
Daha Eski
Şenol Güneş: "Gerginlik doğru değil" Şenol Güneş: "Gerginlik doğru değil" 01:29
Trabzon'da maç sonu ortalık karıştı! İşte o anlar Trabzon'da maç sonu ortalık karıştı! İşte o anlar 01:29
Fırtına'dan kupaya harika başlangıç! Fırtına'dan kupaya harika başlangıç! 01:29
F.Bahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz F.Bahçe'den resmi açıklama: Türkiye Kupası'na katılıyoruz 01:29
Trabzonspor penaltı bekledi! Pozisyonu izleyin Trabzonspor penaltı bekledi! Pozisyonu izleyin 01:29
Eyüpspor Ahmed'le kazandı! Eyüpspor Ahmed'le kazandı! 01:29