Bedelli askerlik ücreti belli oldu son dakika | 2025 bedelli askerlik ne kadar oldu?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu son dakika | Memur maaş zammının açıklanmasının ardından, bedelli askerlik ücretinin zamlı tutarı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayında enflasyon yüzde 1,03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 44,38 oldu. Memur ve emekli maaşlarında dikkate alınacak altı aylık enflasyon ise yüzde 15,75 olarak ölçüldü. Böylelikle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik ücreti de belli oldu.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU 2025?

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu. 2024 Temmuz döneminde yapılan %19,31'lik memur ara zammı ile birlikte bedelli askerlik ücreti 217.871 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı Ocak - Temmuz arasında ise yüzde 11,53 oranında artırılan bedelli askerlik tutarı, 243 bin 13 lira 44 kuruş oldu.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl 25 Ocak tarihinde açıklanan bedelli askerlik yerlerinin 2025 Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öte ayndan yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçları 29 Ocak tarihinde açıklanacak.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.