Resmi Gazete'de bugün 📰8 Ocak Çarşamba 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Ocak Çarşamba tarihli 32776. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...
8 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 177)
YÖNETMELİK
–– Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 452)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 579)
–– Onaylanmış Kuruluşlar ve Teknik Servisler Tebliği (SGM: 2024/12)
–– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7.g)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 06/01/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı
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YARGI BÖLÜMÜ
DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Başkanlar Kurulu Kararı (E: 2024/3, K: 2024/3)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri