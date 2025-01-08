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Haberler Haberler Deprem son dakika! | 8 Ocak deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem son dakika! | 8 Ocak deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 8 Ocak Çarşamba | Erzurum güne sarsıntıyla başladı. Pasinler ilçesinin merkez üssü olduğu deprem, saat 04.40 sıralarında, 4,5 şiddetinde gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından olumsuz bir ihbar bulunmazken 'son depremler' vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 8 Ocak 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 07:34 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 Çarşamba 07:50
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Deprem son dakika! | 8 Ocak deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 8 OCAK | Ülkemizde sıklıkla yaşanan sarsıntılardan sonuncusu, Erzurum'da meydana geldi. Güne sarsıntıyla başlayan Doğu Anadolu Bölgesi'nde, merkezüssü Erzurum'un Pasinler ilçesi olarak belirlenen depremin şiddeti ise 4,5 olarak kaydedildi. Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 8 Ocak Çarşamba son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

8 OCAK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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