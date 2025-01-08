BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA OCAK 2025 | e-Devlet askerlik yeri, tarih sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik başvuruları başladı. MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. e-Devlet askerlik yeri, tarih sorgulama ekranı ise haberimizde...

2025 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU BAŞLADI

07.01.2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başladı.

Bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık ödeme süresi bitimi 31 Aralık 2024 tarihi saat 18.00'dan sonraya kalan yükümlüler, ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini e-Devlet kapısından veya askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebilecektir. Ayrıca bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Henüz Milli Savunma Bakanlığından beklenen duyuru gelmedi.