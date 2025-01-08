  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ocak rakamları

Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ocak rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 41,7 olarak ölçüldü. İşte 9 Ocak Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 00:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 9 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 25,12 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 83,54 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 9 Ocak Perşembe günü yüzde 41,7 olarak ölçüldü.

💦9 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

9 Ocak Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 41,7 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 9 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %45,32

🚿 Darlık Barajı: %37,31

🚿 Elmalı Barajı: %83,54

🚿 Terkos Barajı: %43,82

🚿 Alibey Barajı: %25,12

🚿 Büyükçekmece Barajı: %37,84

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,39

🚿 Istrancalar Barajı: %72,56

🚿 Kazandere Barajı: %66,66

🚿 Pabuçdere Barajı: %40,75

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması
G.Saray kupaya beraberlikle başladı
DİĞER
Sevim Emre eşi Orhan Gencebay hakkındaki iddialara açtı ağzını yumdu gözünü! "Sosyal medyadan artık midem bulanıyor"
Başkan Erdoğan'dan kritik temas: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
G.Saray 90+5'te penaltı kazandı!
Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça, İspanya Süper Kupası'nda finalde! Barça, İspanya Süper Kupası'nda finalde! 00:03
Atan: Şapkadan tavşan çıkaracağız Atan: Şapkadan tavşan çıkaracağız 23:35
Jelert: Daha fazla oynamak isterim Jelert: Daha fazla oynamak isterim 23:32
Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması Buruk'tan Eren Elmalı açıklaması 23:25
Akman: "Çok özel bir geceydi" Akman: "Çok özel bir geceydi" 23:10
Sanchez: "Hakem çok şeye izin verdi" Sanchez: "Hakem çok şeye izin verdi" 23:06
Daha Eski
Buruk Batshuayi'yi teselli etti! Buruk Batshuayi'yi teselli etti! 22:54
G.Saray 90+5'te penaltı kazandı! G.Saray 90+5'te penaltı kazandı! 22:44
Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı! Başakşehir G.Saray karşısında 10 kişi kaldı! 22:34
G.Saray kupaya beraberlikle başladı G.Saray kupaya beraberlikle başladı 22:33
Galatasaray, Olympiacos deplasmanında galip Galatasaray, Olympiacos deplasmanında galip 21:27
Uğurlu: "Banza tamamen provokatör" Uğurlu: "Banza tamamen provokatör" 21:03