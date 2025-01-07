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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰7 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰7 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Ocak 2025 tarihli 32775. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Ocak Salı 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 10:00
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Resmi Gazete'de bugün 📰7 Ocak Salı 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Ocak Salı tarihli 32775. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2025/1)

YÖNETMELİKLER

–– Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KARAR

–– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2025/1)

👉7 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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