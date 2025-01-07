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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 7 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

BİM aktüel kataloğu 7 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Bim aktüel ürünler kataloğu 7 Ocak Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, yeni yılın ilk günlerinde gıda ürünlerini uygun fiyatlarla alışverişseverlere sunuyor. Pirinçten yoğurda, tavuktan abur cuburlara her türlü ihtiyacınız, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 7 Ocak Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 10:00
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BİM aktüel kataloğu 7 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Siyah Zeytin Marmarabirlik 800 g: 197,50 TL
Bezelye konservesi Tamek 830g: 19,75 TL
Garnitür Tamek 550 g: 27 TL
Domates Salçası Tamek 1500 g: 75 TL
Nohutlu Pilav&Basmati Pilav Yayla 250 g: 24,50 TL

BİM aktüel kataloğu 7 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Portakal Aromalı Gazlı İçecek Kristal 2,5 L: 37,50 TL
Filtre Kahve Çeşitleri Cafe Crown 250 g: 129 TL
Salep Teneke Cafe Crown 400 g: 99 TL
Enerji İçeceği Hotline 1 L: 29,50 TL

BİM aktüel kataloğu 7 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Tam Yağlı Taze Peynir Pınar Beyaz 350 g: 67,50 TL
Kahveli Süt İçim Fit Protein 400 ml: 34,50 TL
Krem Peynir İçim 300 g: 52,50 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 189 TL
Az Yağlı Yoğurt Dost 3 kg: 82,50 TL

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