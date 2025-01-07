BİM aktüel kataloğu 7 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Siyah Zeytin Marmarabirlik 800 g: 197,50 TL
Bezelye konservesi Tamek 830g: 19,75 TL
Garnitür Tamek 550 g: 27 TL
Domates Salçası Tamek 1500 g: 75 TL
Nohutlu Pilav&Basmati Pilav Yayla 250 g: 24,50 TL
Siyah Zeytin Marmarabirlik 800 g: 197,50 TL
Portakal Aromalı Gazlı İçecek Kristal 2,5 L: 37,50 TL
Filtre Kahve Çeşitleri Cafe Crown 250 g: 129 TL
Salep Teneke Cafe Crown 400 g: 99 TL
Enerji İçeceği Hotline 1 L: 29,50 TL
Tam Yağlı Taze Peynir Pınar Beyaz 350 g: 67,50 TL
Kahveli Süt İçim Fit Protein 400 ml: 34,50 TL
Krem Peynir İçim 300 g: 52,50 TL
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 189 TL
Az Yağlı Yoğurt Dost 3 kg: 82,50 TL
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