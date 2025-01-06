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Haberler Haberler SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 7 Ocak 2025 Tekirdağ, Van, Eskişehir, İstanbul yarın okul var mı?

SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 7 Ocak 2025 Tekirdağ, Van, Eskişehir, İstanbul yarın okul var mı?

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte öğrenci ve veliler 'yarın okul tatil mi' sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan radar görüntüleri ve hava durumu raporuna göre Valilikler, okulların da tatil olup olmayacağı belirlerken 7 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle arama motorlarında 'Yarın okullar tatil mi 7 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Eskişehir yarın okul var mı?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 01:00
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SON DAKİKA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 7 Ocak 2025 Tekirdağ, Van, Eskişehir, İstanbul yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 7 OCAK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak Salı günü için hava durum raporunu yayımladı. Olumsuz hava şartlarını göz önünde bulunduran Valilikler, illere göre okullarda tatil açıklamaları yaparken arama motorlarında sorgulanan Yarın okullar tatil mi 7 Ocak? İstanbul, Tekirdağ, Van, Eskişehir.. Yarın okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

YARIN OKUL VAR MI?

Van'ın Bahçesaray ilçesinde don ve buzlanma nedeniyle 6 Ocak 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Ancak 7 Ocak 2025 Pazartesi günü için henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

7 OCAK 2025 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale, İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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