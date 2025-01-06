  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2025' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Sane'den G.Saray kararı
G.Saraylı efsaneden İlkay müjdesi!
DİĞER
"Çok ekmeğini yedim" diyen Tatlıses Ferdi Tayfur'un cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Tayfur'un oğluna sarılıp...
2025'in ilk Kabinesi! En düşük emekli maaşına ek zam olacak mı? Memura refah payı gelecek mi? Gözler Başkan Erdoğan'da
Ahmet Çakar: Futbolu bilmeden...
G.Saray'a Lyon'dan Mikautadze yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Pazartesi 07:20
Başkent derbisinde kazanan Roma! Başkent derbisinde kazanan Roma! 01:07
Başkent derbisinde kazanan AS Roma Başkent derbisinde kazanan AS Roma 01:07
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 01:03
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye yanıt! 00:52
Mourinho:Puan farkının sebebi... Mourinho:Puan farkının sebebi... 00:37
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! F.Bahçe'den G.Saray'a sert sözler! 00:37
Sane'den G.Saray kararı Sane'den G.Saray kararı 00:37
F.Bahçe En-Nesyri'nin golleriyle kazandı F.Bahçe En-Nesyri'nin golleriyle kazandı 00:37
Kadıköy'de penaltı kararı! Kadıköy'de penaltı kararı! 00:37
Fenerbahçe tribünlerinde "yönetim istifa" sesleri Fenerbahçe tribünlerinde "yönetim istifa" sesleri 00:37
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 00:37