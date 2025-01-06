  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? | GÜNDEM VE KONULAR

Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? | GÜNDEM VE KONULAR

Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'nın başlamasına kısa bir süre kaldı. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda memur ve emekli maaşı hakkında olası düzenlemeler ele alınacak. Suriyede'ki gelişmelerin de masaya yatırılacağı toplantı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? İşte Kabine Toplantısı gündem ve konuları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 15:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? | GÜNDEM VE KONULAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni yılın ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek. Beştepe toplanacak kabine, ekonomiden dış politikaya kadar birçok konu başlığını değerlendirecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi neler? İşte cevabı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 6 Ocak Pazartesi günü yeni yılın ilk Kabine Toplantısı yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

6 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak Kabine Toplantısı'nın gündemi oldukça yoğun. Memura refah payı, emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemeler, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadelenin yeni yılın ilk toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

ASpor CANLI YAYIN

Ünlü gazeteciden F.Bahçelilere Talisca müjdesi!
G.Saray'dan çifte transfer bombası! Eski yıldız dönüyor
DİĞER
Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi! Yakınları uzun süre gözyaşı döktü...
AK Parti TBMM'de DEM Parti heyetini kabul etti
Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı!
Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan tesis açıklaması! Trabzonspor'dan tesis açıklaması! 15:46
Beşiktaş'ın Sivas kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Sivas kafilesi açıklandı! 15:29
Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! Beşiktaş'tan Ahmed Kutucu harekatı! 14:52
Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi 14:30
Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı 14:17
Göztepe'den TFF'ye çıkarma Göztepe'den TFF'ye çıkarma 13:51
Daha Eski
Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Wolverhampton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 13:47
Ünlü gazeteciden F.Bahçelilere Talisca müjdesi! Ünlü gazeteciden F.Bahçelilere Talisca müjdesi! 13:47
Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..." Dzeko için olay yorum! "Çaresizce..." 12:31
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen... 12:26
Inter - Milan maçı ne zaman? Inter - Milan maçı ne zaman? 12:10
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta hakemleri açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. hafta hakemleri açıklandı! 12:07