Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? | GÜNDEM VE KONULAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni yılın ilk Kabine Toplantısı düzenlenecek. Beştepe toplanacak kabine, ekonomiden dış politikaya kadar birçok konu başlığını değerlendirecek. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi neler? İşte cevabı...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 6 Ocak Pazartesi günü yeni yılın ilk Kabine Toplantısı yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Beştepe'de düzenlenecek Kabine Toplantısı 6 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ
6 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak Kabine Toplantısı'nın gündemi oldukça yoğun. Memura refah payı, emekli maaşlarına yapılacak olası düzenlemeler, Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadelenin yeni yılın ilk toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.