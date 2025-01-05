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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰5 Ocak Pazar 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰5 Ocak Pazar 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 5 Ocak 2025 tarihli 32773. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 5 Ocak Pazar 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 10:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰5 Ocak Pazar 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 5 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 5 Ocak Pazar tarihli 32773. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

5 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/2533/AB) (SGM-2024/3)

–– Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2023/2534/AB) (SGM-2024/4)

–– Ev ve Büro Tipi Elektrik-Elektronik Cihazların Hazırda Bekleme, Kapalı ve Ağ Bağlantılı Hazırda Bekleme Konumlarının Elektrik Enerjisi Tüketimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2023/826/AB) (SGM-2024/5)

–– Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/6)

–– Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2016/AB) (SGM:2021/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/7)

–– Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2018/AB) (SGM:2021/10)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/8)

–– Işık Kaynaklarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2015/AB) (SGM:2021/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2024/9)

👉5 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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