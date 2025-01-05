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Haberler Haberler Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk gün ayın kaçında? | Diyanet üç aylar takvimi 2025

Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk gün ayın kaçında? | Diyanet üç aylar takvimi 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl dini günler ve haftalar takvimini güncelliyor. Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylar ise 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban, Ramazan ayı hangi tarihte? sorularının yanıtlarını ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 21:00
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk gün ayın kaçında? | Diyanet üç aylar takvimi 2025

Mübarek Recep, Şaban ve Ramazan ayları üç aylar olarak adlandırılıyor. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı sonunda Ramazan Bayramı ile Müslüman alemi bu süreci bitiriyor. Her yıl merak edilen üç aylar bu yıl ne zaman başlıyor ve bitiyor? Recep, Şaban, Ramazan hangi ay ve tarihte başlayacak? Güncel Diyanet dini günler ve aylar takvimi haberimizde...

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2025 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2025 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvimde yer alan bilgiye göre üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak.

Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

2025 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)

Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)

Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

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