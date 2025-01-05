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Haberler Haberler Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları

Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 40'ın üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 41,43 olarak ölçüldü. İşte 5 Ocak Pazar 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 10:10
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Baraj doluluk oranları - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 5 Ocak rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 OCAK | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Alibey Barajı'nda su miktarı yüzde 24,88 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,73 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 5 Ocak Pazar günü yüzde 41,43 olarak ölçüldü.

💦5 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

5 Ocak Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 41,43 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 5 Ocak'ta barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %44,37

🚿 Darlık Barajı: %36,8

🚿 Elmalı Barajı: %82,67

🚿 Terkos Barajı: %43,98

🚿 Alibey Barajı: %24,88

🚿 Büyükçekmece Barajı: %37,67

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,57

🚿 Istrancalar Barajı: %82,73

🚿 Kazandere Barajı: %66

🚿 Pabuçdere Barajı: %40,69

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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