Hafta sonu hava nasıl olacak? | 4-5 Ocak İstanbul hava durumu

Hafta sonunun gelişiyle birlikte plan yapmak isteyen vatandaşlar, hava durumu araştırmalarına başladı. İstanbul'da kış yağmurları devam ederken Cumartesi günü etkili olacak sağanağın Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken rüzgarın ise hafta sonu boyunca en yüksek, saatte 43 km hızla esmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise, Akdeniz'in batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanağın etkili olacağı kaydedildi.

4 - 5 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Cumartesi günü, sıcaklık en yüksek 12 derece ölçülecek. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış, akşama kadar devam edecek. Güneşin batışının ardından yağışların da megakenti terk etmesi beklenirken gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Nemin yüzde 92'ye ulaşacağı İstanbul'da rüzgar ise saatte ortalama 20 km hızla esecek. 5 Ocak Pazar günü, İstanbullular bulutlu bir sabaha uyanacak. Sıcaklığın düşüşe geçmesi beklenen Pazar günü, nem de etkisini kaybedecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul2da kar yağışı için tarih verdi. Çeşitli kaynaklar ve radar görüntülerinden elde edilen bilgiye göre, İstanbul'da 10 Ocak'tan itibaren olumsuz hava koşulları etkisini artıracak. Sıcaklığın ani düşüş yaşanması beklenirken karla karışık yağmur görülebileceğini kaydeden uzmanlar, asıl kar yağışı için ise Şubat ayını işaret ediyor. Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının ülke genelini etkisi altına alacağını belirten yetkililer, Ocak ayının ikinci yarısında sertleşen hava koşullarının Şubat ayında kar yağışına neden olabileceğinin altını çizdi.