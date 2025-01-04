  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Hafta sonu hava nasıl olacak? | 4-5 Ocak İstanbul hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak? | 4-5 Ocak İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yurt genelinde hafta sonu parçalı bulutlu ve yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklığın yer yer mevsim normalleri altına düşeceğini belirten uzmanlar, güneyli yönlerden kuvvetli esmesi tahmin edilen rüzgarla birlikte kuvvetli sağanağa karşı vatandaşları uyardı. İstanbul'da ise Cumartesi etkili olacak yağışın Pazar günü yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu hava nasıl olacak? | 4-5 Ocak İstanbul hava durumu

Hafta sonunun gelişiyle birlikte plan yapmak isteyen vatandaşlar, hava durumu araştırmalarına başladı. İstanbul'da kış yağmurları devam ederken Cumartesi günü etkili olacak sağanağın Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken rüzgarın ise hafta sonu boyunca en yüksek, saatte 43 km hızla esmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise, Akdeniz'in batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanağın etkili olacağı kaydedildi.

4 - 5 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da Cumartesi günü, sıcaklık en yüksek 12 derece ölçülecek. Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağış, akşama kadar devam edecek. Güneşin batışının ardından yağışların da megakenti terk etmesi beklenirken gün içinde sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek. Nemin yüzde 92'ye ulaşacağı İstanbul'da rüzgar ise saatte ortalama 20 km hızla esecek. 5 Ocak Pazar günü, İstanbullular bulutlu bir sabaha uyanacak. Sıcaklığın düşüşe geçmesi beklenen Pazar günü, nem de etkisini kaybedecek.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji uzmanları, İstanbul2da kar yağışı için tarih verdi. Çeşitli kaynaklar ve radar görüntülerinden elde edilen bilgiye göre, İstanbul'da 10 Ocak'tan itibaren olumsuz hava koşulları etkisini artıracak. Sıcaklığın ani düşüş yaşanması beklenirken karla karışık yağmur görülebileceğini kaydeden uzmanlar, asıl kar yağışı için ise Şubat ayını işaret ediyor. Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının ülke genelini etkisi altına alacağını belirten yetkililer, Ocak ayının ikinci yarısında sertleşen hava koşullarının Şubat ayında kar yağışına neden olabileceğinin altını çizdi.

G.Saray'dan Sangare sürprizi!
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer!
DİĞER
Can Borcu'nda Emel ve Handan yüzleşiyor!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Suriye ve terörsüz Türkiye mesajı: Ekonomimize olumlu yansıyacak
F.Bahçe'de ayrılık kararı! İtalya'dan talibi çıktı
"Vasatlıktan yıkılıyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saint-Etienne - Reims maçı ne zaman? Saint-Etienne - Reims maçı ne zaman? 10:46
G.Saray'dan Sangare sürprizi! G.Saray'dan Sangare sürprizi! 10:45
Buruk'tan flaş Jelert kararı! Buruk'tan flaş Jelert kararı! 10:13
G.Saray-Göztepe maç bilgileri G.Saray-Göztepe maç bilgileri 10:05
F.Bahçe'de ayrılık kararı! İtalya'dan talibi çıktı F.Bahçe'de ayrılık kararı! İtalya'dan talibi çıktı 09:52
F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! F.Bahçe'den şampiyonluk yarışını değiştirecek transfer! 09:43
Daha Eski
"Vasatlıktan yıkılıyor" "Vasatlıktan yıkılıyor" 09:05
Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 4 Ocak Cumartesi 08:20
Derbi Fener'in Derbi Fener'in 01:33
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:19
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:05
Halim Okta: Immobile'nin performansı... Halim Okta: Immobile'nin performansı... 00:17