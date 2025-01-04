En düşük emekli maaşına güncelleme: Refah payı, seyyanen zam eklenecek mi?

Yeni yıl zamları belli oldu. 2025 yılında asgari ücrete yüzde 30, memur ve emeklilerine yüzde 11,55 ve emeklilere ise yüzde 15,75 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 468 TL'ye yükseldi. Emekli zammında kök maaş üzerinden hesaplama yapılırken en düşük emekli maaşına seyyanen zam ya da refah payı eklenip eklenmeyeceği, milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuya ilişkin soruları cevapladı.

"MİLYONLARCA EMEKLİ KÖK MAAŞTAN YÜKSEK ALIYOR"

İstanbul'da ekonomi basını ile bir araya gelerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için çalışmalarda bulunulduğunu dile getirdi. Emeklilere 6 ayda bir, asgari ücrete ise yıllık olarak zam yapılması sebebiyle bu ikisinin zam oranının kıyaslanmasının doğru olmadığını belirten Yılmaz, "Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

"OCAK AYI İ��İNDE BELLİ OLACAK"

Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, "Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.