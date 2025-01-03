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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰3 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰3 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 3 Ocak 2025 tarihli 32771. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 3 Ocak Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:10
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Resmi Gazete'de bugün 📰3 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 3 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 3 Ocak Cuma tarihli 32771. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 3 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

3 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– 2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

👉3 OCAK 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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