Aralık ayı enflasyon belli oldu son dakika! TÜİK açıkladı: İşte 6 aylık enflasyon farkı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayında 3'ünde açıkladığı enflasyon rakamları, Aralık ayı için belli oldu. Yılın son enflasyon verisi olması sebebiyle memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan enflasyon rakamları, aynı zamanda kira zam oranında da büyük paya sahip. 2024 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 46,80 olasılıkla yüzde 26,00 – 28,99 aralığında, yüzde 15,62 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörülmüştü.

2024 ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %44,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %44,38 ve on iki aylık ortalamalara göre %58,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Aralık 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2024

2024 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Kasım ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.