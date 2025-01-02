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Haberler Haberler Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? | Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları

Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? | Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları

Teknisyen maaşları, yapılan yeni yıl zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirlenen teknisyen maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 15:50
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Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? | Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından teknisyen maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları...

TEKNİSYEN GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte teknisyen (9/1) maaşları, 39.025 TL olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaş zam oranı beklentisi % 10-15 arasında olacağı tahmin ediliyor. Memur zammı ocakta hükümetin enflasyon tahminine göre yüzde 9,31; piyasanın enflasyon beklentisine göre yüzde 10,59; AA ekonomistlerinin beklentisine göre ise yüzde 10,36 olacak. Böylece teknisyen maaşının 39 bin 25 TL'den 43.157 TL'ye çıkması bekleniyor.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen teknisyen maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

Teknisyen (9/1)

Mevcut maaş: 39.025 TL

Yüzde 9,31 zamlı: 42.658 TL

Yüzde 10,36 zamlı: 43.067 TL

Yüzde 10,59 zamlı: 43.157 TL

Teknisyen (11/1)

Mevcut maaş: 42.313 TL

Yüzde 9,31 zamlı: 46.252 TL

Yüzde 10,36 zamlı: 46.696 TL

Yüzde 10,59 zamlı: 46.793 TL

2025 ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı teknisyen maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

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