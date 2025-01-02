Resmi Gazete'de bugün 📰2 Ocak Perşembe 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 2 OCAK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 2 Ocak Perşembe tarihli 32770. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Ocak 2025 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

2 OCAK 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/6)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/1)

–– Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri