Polis maaşı ne kadar oldu 2025? | Polis, komiser, başkomiser zamlı maaşları

POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından polis maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Polis maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Polis, komiser, başkomiser zamlı maaşları...

POLİS GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte polis maaşları 8/1, 52 bin 844 TL olarak belirlenmişti. Memur zammı ocakta hükümetin enflasyon tahminine göre yüzde 9,31; piyasanın enflasyon beklentisine göre yüzde 10,59; AA ekonomistlerinin beklentisine göre ise yüzde 10,36 olacak. Böylece polis maaşının 52 bin 844 TL'den 58.440 TL'ye çıkması bekleniyor.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen polis maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

POLİS 8/1

Mevcut maaş: 55.844 TL

Yüzde 9,31 zamlı: 57.763 TL

Yüzde 10,36 zamlı: 58.318 TL

Yüzde 10,59 zamlı: 58.440 TL

2025 ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı polis maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.