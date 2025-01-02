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Haberler Haberler MSÜ başvuru ekranı 2025 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın, erkek sınav başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ başvuru ekranı 2025 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın, erkek sınav başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları, 2 Ocak Perşembe günü itibarıyla başladı. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda okumak isteyen öğrenci adayları, MSÜ başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı aramalarını hızlandırdı. 23 Şubat'ta yapılacak sınava katılmak isteyen adaylar için 'MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın, erkek sınav başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 09:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 09:40
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MSÜ başvuru ekranı 2025 | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın, erkek sınav başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURU EKRANI 2025 | Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen öğrenci adayları için başvuru süreci, 2 Ocak Perşembe günü başladı. Şubat ayı içinde ÖSYM tarafından yapılacak sınava katılmak isteyen kadın ve erkek adaylar, arama motorlarında 'MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın, erkek sınav başvurusu nasıl yapılır?' sorusunu ve başvuru ekranını araştırıyor. İşte detaylar...

2025 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2025 MSÜ aday belirleme sınavı başvuru tarihleri, 2 - 27 Ocak 2025 olarak belirlendi. 2025 yılı aday belirleme sınavına ilişkin başvuru kılavuzu, Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

2025 MSÜ Aday Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayın

2025 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz dönem yani 2024 yılında MSÜ başvuru ücreti 295 TL olarak belirlenmişti. Başvuru şartları da başvuru ücreti gibi kılavuzun yayımlanması ile netlik kazanacak.

2025 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

  • Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

  • Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

  • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

2025 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NASIL BAŞVURULUR?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 Aday Belirleme Sınavı'na başvurular, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapılmaktadır.

2025 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2025 Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

2025 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026 Aday Belirleme Sınavı sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI'NDA KONU VE SORU DAĞILIMI

Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

  • Türkçe: 40 soru

  • Sosyal Bilimler: 20 soru

    (Coğrafya: 5 soru - Tarih: 5 soru - Felsefe: 5 soru - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru)

  • Temel Matematik: 40 soru

  • Fen Bilimleri: 20 soru

    (Fizik: 7 soru - Kimya: 7 soru - Biyoloji: 6 soru)

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

👉MSÜ-SAYISAL (SA),

👉MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

👉MSÜ-SÖZEL (SÖ),

👉MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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