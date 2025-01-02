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Haberler Haberler Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? | Hemşire, başhemşire zamlı maaşları

Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? | Hemşire, başhemşire zamlı maaşları

Hemşire maaşları, yapılan yeni yıl zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirlenen hemşire maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? Hemşire, başhemşire zamlı maaşları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:11 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:20
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Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025? | Hemşire, başhemşire zamlı maaşları

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından hemşire maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Hemşire maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte hemşire, başhemşire zamlı maaşları...

HEMŞİRE GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte üniversite mezunu (5/1) hemşire maaşları, 47 bin 909 TL olarak belirlenmişti. Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaş zam oranı beklentisi % 10-15 arasında olacağı tahmin ediliyor. Memur zammı ocakta hükümetin enflasyon tahminine göre yüzde 9,31; piyasanın enflasyon beklentisine göre yüzde 10,59; AA ekonomistlerinin beklentisine göre ise yüzde 10,36 olacak. Böylece hemşire maaşının 47 bin 909 TL'den 52.982 TL'ye çıkması bekleniyor.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen hemşire maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

Hemşire (Üniversite mezunu 1/5)

Mevcut maaş: 47.909 TL

Yüzde 9,31 zamlı: 52.369 TL

Yüzde 10,36 zamlı: 52.872 TL

Yüzde 10,59 zamlı: 52.982 TL

2025 ZAMLI HEMŞİRE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı hemşire maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

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