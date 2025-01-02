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Haberler Haberler Aile destek ödemesi tarihi uzatıldı mı? | Aile destek Ocak ayı ödemesi yapılacak mı?

Aile destek ödemesi tarihi uzatıldı mı? | Aile destek Ocak ayı ödemesi yapılacak mı?

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik gerçekleştirilen aile destek ödemeleri tarihi geçtiğimiz aylarda alınan karar ile uzatılmıştı. Yeni yılın gelişiyle birlikte ödemeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ocak ayı ödemesinin olup olmayacağı merak edilirken "Aile destek ödemesi uzatıldı mı?" sorguları yapılıyor. Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 17:20
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Aile destek ödemesi tarihi uzatıldı mı? | Aile destek Ocak ayı ödemesi yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ARALIK 2024 | 2025 yılının ilk günleri yaşanırken vatandaşlar yıl 2024 sonuna dek süreceği belirtilmiş olan aile destek ödemeleri ile ilgili araştırmalara başladı. Ödeme sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Aile destek ödemesi tarihi uzatıldı mı? Aile destek Ocak ayı ödemesi yapılacak mı? sorularının yanıtları ve güncel detaylar haberimizde...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yıl sonunda bitmesi bekleniyordu. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile destek ödemelerinin uzatıldığını duyurmasının ardından gözler de Ağustos ayı aile destek programı ödeme tarihine çevrildi. Konuyla ilgili Twitter üzerinden Bakan Göktaş da açıklamalarda bulundu. Göktaş yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 'ın müjdelediği üzere Türkiye Aile Destek Programımızı 2024 yılı sonuna kadar uzatıyoruz. Programımızın faydalanıcısı olan ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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