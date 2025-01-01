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Haberler Haberler İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? | Meteoroloji hava durumu

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? | Meteoroloji hava durumu

2025 yılına giren ve yeni yıl öncesi kar yağıp yağmayacağı merak eden vatandaşlar, 31 Aralık akşamı beklediklerini alamadı. Yılbaşı gecesi kar yağmazken, hava durumu tahminlerine bakan kişiler, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu araştırmaya başladı. Konu hakkında birçok uzmandan açıklama gelirken, Meteoroloji İstanbul'a kar yağıp yapmayacağı konusunda açıklama yaptı. İşte İstanbul hava durumu hakkında merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 17:50
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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? | Meteoroloji hava durumu

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağıp yağmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralık akşamı İstanbul'da kar yağmazken vatandaşlar," İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu sormaya başladı. Konu hakkında hava durumu tahminlerini inceleyen kişiler, İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji, İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getirdi. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tarafından paylaşılan 2025 yılının ilk verilere göre, İstanbul'a kar yağması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının da düşeceğini belirtti.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunu cevaplayan uzmanlar, ocak ayının ikinci haftasını işaret etti. 4-5 Ocak tarihlerinde İstanbul'a hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin edilirken, önümüzdeki hafta soğuk havanın Marmara'da kar yağışını etkileyebileceği belirtildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:

2 Ocak Perşembe: 5° - 13° / Puslu

3 Ocak Cuma: 10° - 14° / Rüzgarlı

4 Ocak Cumartesi: 10° - 13° / Kuvvetli Yağmurlu

5 Ocak Pazar: 7° - 10° / Kuvvetli Yağmurlu

6 Ocak Pazartesi: 4° - 10° / Az Bulutlu

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