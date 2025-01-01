İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? | Meteoroloji hava durumu

Yurt genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken, İstanbul'da yılbaşı gecesi kar yağıp yağmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralık akşamı İstanbul'da kar yağmazken vatandaşlar," İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunu sormaya başladı. Konu hakkında hava durumu tahminlerini inceleyen kişiler, İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını merak ediyor. Meteoroloji, İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getirdi. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji tarafından paylaşılan 2025 yılının ilk verilere göre, İstanbul'a kar yağması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, İstanbul'da hava sıcaklığının da düşeceğini belirtti.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusunu cevaplayan uzmanlar, ocak ayının ikinci haftasını işaret etti. 4-5 Ocak tarihlerinde İstanbul'a hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin edilirken, önümüzdeki hafta soğuk havanın Marmara'da kar yağışını etkileyebileceği belirtildi.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle:

2 Ocak Perşembe: 5° - 13° / Puslu

3 Ocak Cuma: 10° - 14° / Rüzgarlı

4 Ocak Cumartesi: 10° - 13° / Kuvvetli Yağmurlu

5 Ocak Pazar: 7° - 10° / Kuvvetli Yağmurlu

6 Ocak Pazartesi: 4° - 10° / Az Bulutlu