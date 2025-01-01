1 Ocak PTT açık mı? 1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA PTT TATİL Mİ?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü yılın ilk resmi tatilini yapan vatandaşlar, hangi firmaların açık olup olmadığını merak ediyor. İzin günlerinde işlemlerini halletmek isteyen kişiler, "1 Ocak PTT açık mı?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Birçok yerin kapalı olduğu günde PTT'nin açık olup olmayacağı ise merak ediliyor. İşte 1 Ocak Çarşamba PTT çalışma saatleri...

1 OCAK PTT AÇIK MI?

2024 yılına veda ettikten sonra ilk resmi tatilini yapan vatandaşlar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü PTT açık mı sorusunu sormaya devam ediyor. Konu hakkında yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak Çarşamba günü PTT kapalı olacak. Yeni yılın ilk günü hizmet vermeyecek olan PTT 2 Ocak Perşembe günü açık olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT çalışma saatleri belirli zamanları kapsıyor. Sabah 08:30'da açılan şubeler, 17.00 ya da 17.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle molalarının olduğu PTT'de 12.30 ile 13.30 arasında hizmet verilmiyor. Bazı şubeler 16.30'a kadar açık olduğu için PTT çalışma saatlerinin kontrol eedilmesi tavsiye ediliyor.

PTT KARGO 1 OCAK'TA AÇIK MI?

Hayır, PTT Karga 1 Ocak'ta açık olmayacak. Yeni yılın ilk resmi tatilini yapan çalışanlar, 2 Ocak Perşembe günü hizmet vermeye devam edecek.