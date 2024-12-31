  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

'Türkiye'nin Premier Spor Kanalı' sloganıyla THY Euroleague, NBA, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ı canlı izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Karşılaşmaların yanı sıra tarafsız spor programlarıyla da özellikle futbolseverlerin ilgi odağı olan S Sport için sorgulanan 'S Sport canlı izle, S Sport, S Sport Plus frekans bilgileri 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 08:01 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI MAÇ KESİNTİSİZ İZLE | S Sport, S Sport Plus HD izle

S SPORT CANLI İZLE - Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT CANLI İZLE

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Osimhen'den kötü haber!
F.Bahçe'de stopere sürpriz aday!
DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar... Genç yarışmacı alfabe sorusunu bilemeyince bakın ne yaptı?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Akaryakıtta ÖTV artışı sınırlandırıldı | 12 milyar liralık alacaktan vazgeçildi
F.Bahçe transferde yeni formül arıyor!
Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 31 Aralık Salı Bugün hangi maçlar var? 31 Aralık Salı 07:53
G.Saray'a Osimhen'den kötü haber! G.Saray'a Osimhen'den kötü haber! 01:06
F.Bahçe ve G.Saray'dan transferde sürpriz hamle! F.Bahçe ve G.Saray'dan transferde sürpriz hamle! 01:04
Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti! Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti! 01:04
Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı 01:04
F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu 01:04
Daha Eski
Masuaku'nun yeni takımı belli oldu! Masuaku'nun yeni takımı belli oldu! 01:04
Emir Ortakaya'dan flaş kariyer kararı! Emir Ortakaya'dan flaş kariyer kararı! 01:04
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca 01:04
Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular 01:04
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde... 01:04
G.Saray'da gündem yeniden Sainz! G.Saray'da gündem yeniden Sainz! 01:04