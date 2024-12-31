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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün 📰31 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün 📰31 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 31 Aralık 2024 tarihli 32769. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 31 Aralık Salı 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 08:07 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 08:20
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Resmi Gazete'de bugün 📰31 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 31 ARALIK | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 31 Aralık Salı tarihli 32769. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 31 Aralık 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

31 ARALIK 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kadirli-Osmaniye İl Yolu ve Bağlantı Yolları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9377)

–– Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme (KOP) Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9378)

–– Bursa İli, Karacabey ve Mudanya İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Grup 15 Kocaçay Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9379)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9380)

YÖNETMELİKLER

–– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Üreme Ürünlerinin Üretimi, İthalat ve İhracatı ile Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik

–– Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurt İçi Koordinasyon Ofisleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2025 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

–– Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 6)

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 92) Değerli Kağıtlar

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 578)

–– 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2024/44)

KURUL KARARI

–– Sermaye Piyasası Kurulunun 2025 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/114, K: 2024/186 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/42 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/62 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/63 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/64 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/65 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/66 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/51 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/68 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/69 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/70 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/71 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/7/2024 Tarihli ve 2020/6450 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2019/30300 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 18/7/2024 Tarihli ve 2021/36153 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2021/28692 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2024 Tarihli ve 2021/33789 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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