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Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler 31 Aralık akşamı 'milli piyango bilet sorgulama' telaşına girecek. Dağıtılacak ödülün 600 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonrası kazanan numaralar belli olacak. MPİ idaresindeki Milli Piyango çekilişi yapıldıktan sonra bilet sorgulama ekranına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz. (MİLLİ PİYANGO BİLETİ)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 16:01
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MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler 31 Aralık akşamı 'milli piyango bilet sorgulama' telaşına girecek. Dağıtılacak ödülün 600 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonrası kazanan numaralar belli olacak. MPİ idaresindeki Milli Piyango çekilişi yapıldıktan sonra bilet sorgulama ekranına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz. (MİLLİ PİYANGO BİLETİ)

👉MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA

Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu 2025 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü 17.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Milli Piyango çekilişinde bilet sorgulama işlemi internet üzerinden yapılabilecek. 600 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar ise saat 23.00'te yapılacak çekilişle belli olacak.

👉MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO AMORTİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi çekilişi saat 23.00'te başlayacak.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango resmi internet sitesi millipiyangoonline.com üzerinden yapılacağı gibi fotomac.com.tr milli piyango sayfasından da yapılabilecek.

👉Milli Piyango fotomac.com.tr bilet sorgulama ekranı için TIKLAYIN

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