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Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2025 | Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi canlı izle

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2025 | Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi canlı izle

Milli Piyango İdaresi'nin 2025 büyük yılbaşı çekilişi başlıyor. Milyonlarca vatandaşın yeni yıla zengin girme hayalini süsleyen yılbaşı ikramiyesi için nefesler tutuldu. Canlı yayında yapılacak çekilişi takip etmek isteyenler arama motorlarında 'Milli Piyango çekilişi canlı izle, Büyük ikramiye çekilişi saat kaçt? Yılbaşı çekilişi canlı izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 19:00
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2025 | Büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi canlı izle

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2025 | Milli Piyango İdaresi'nin tamamı dağıtım garantili 600 milyon liralık büyük ikramiyeyi duyurmasının ardından bilet satışları pik yaparken vatandaşlar, 2025'in talihlisinin belirlenmesi için nefesini tuttu. Tam, yarım ve çeyrek biletleri ile çekiliş heyecanınını bekleyen şans oyunları severler bir yandan da Milli Piyango 2025 çekilişi saat kaçta? Yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO 2025 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlıyor. Akşamö boyu devam eden çekiliş kapsamında saat 23.15'te amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilecek. Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.15'te canlı yayında Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ

Bu yıl 600 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 3.499 milyar TL olacağı açıklandı.

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Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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