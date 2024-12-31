  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Milli Piyango amorti kazanan numaralar 2025 | MPİ büyük ikramiye amorti numaraları

Milli Piyango amorti kazanan numaralar 2025 | MPİ büyük ikramiye amorti numaraları

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde geri sayım sona erdi. Bu yıl tamamı dağıtım garantili 3.499 milyar TL veren Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ise 600 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar, çekilişte yer alan biletlerin son rakamının çıkması halinde amorti ikramiyesi alacak. Peki Milli Piyango amorti kazanan numaralar hangileri? 2025 MPİ büyük ikramiye amorti numaraları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:40 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli Piyango amorti kazanan numaralar 2025 | MPİ büyük ikramiye amorti numaraları

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra amorti kazanan numaralar da bilet sahiplerine sevinç yaşatırken amorti, çekilişte yer alan biletlerin son rakamına göre veriliyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan bilet sahiplerine teselli olması adına uygulanıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, amorti çıkan numaraları merak ediliyor. İşte detaylar...

👉MİLLİ PİYANGO BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN👈

MİLLİ PİYANGO AMORTİ KAZANAN NUMARALAR 2025

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde amorti kazanan numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak büyük ikramiye çekilişinde amorti kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

👉MPİ BÜYÜK İKRAMİYE AMORTİ NUMARALARI İÇİN TIKLAYIN👈

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET AMORTİ NE KADAR?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 milyon TL olarak belirlendi. Amorti kazanan kişilere ödenen tutar ise 600 TL. Çeyrek bilet sahibinin amorti kazanması halinde alacağı tutar 150 TL, yarım bilet sahibinin 300 TL, tam bilet sahibinin ise 600 TL.

Çeyrek bilet: 150 TL

Yarım bilet: 300 TL

Tam bilet: 600 TL

2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş akşam boyunca devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

Pellegrini G.Saray kararını verdi!
F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı... 2025'in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!
Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra...
F.Bahçe'den savunmaya flaş aday!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmed Kutucu Avrupa'da zirveye oynuyor Ahmed Kutucu Avrupa'da zirveye oynuyor 12:19
Fenerbahçe 2024 yılını kupasız kapattı Fenerbahçe 2024 yılını kupasız kapattı 12:15
F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası! F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası! 12:06
Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra... Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra... 12:05
G.Saray'dan Danilo sürprizi! G.Saray'dan Danilo sürprizi! 11:36
Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! Fatih Terim'e İtalya'dan yıldız orta saha! 11:09
Daha Eski
İpek Öz Canberra Tenis Turnuvası'nda veda etti İpek Öz Canberra Tenis Turnuvası'nda veda etti 10:45
F.Bahçe'den savunmaya flaş aday! F.Bahçe'den savunmaya flaş aday! 10:30
Nelsson G.Saray'dan ayrılacak mı? Nelsson G.Saray'dan ayrılacak mı? 10:22
Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı Hidayet Türkoğlu'ndan yeni yıl mesajı 09:53
F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor! F.Bahçeli yıldıza teklif yağıyor! 09:50
Pellegrini G.Saray kararını verdi! Pellegrini G.Saray kararını verdi! 09:39