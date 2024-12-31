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Haberler Haberler Milli Piyango 6000 TL kazanan numaralar 2025 | Çeyrek, yarım, tam bilet 5 bilenler sıralı tam liste

Milli Piyango 6000 TL kazanan numaralar 2025 | Çeyrek, yarım, tam bilet 5 bilenler sıralı tam liste

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde geri sayım sona erdi. Bu yıl tamamı dağıtım garantili 3.499 milyar TL veren Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ise 600 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam bilet alıp da büyük ikramiyeyi kazanamayan bazı biletlerin sahipleri ise daha küçük ödemelerle avunuyor. Peki Milli Piyango 6000 TL kazanan numaralar 2025 İşte çeyrek, yarım, tam bilet son 5 rakamı bilenler sıralı tam liste...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:50 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:50
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Milli Piyango 6000 TL kazanan numaralar 2025 | Çeyrek, yarım, tam bilet 5 bilenler sıralı tam liste

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra son 5 rakamı bilen kişilere de 6000 TL ikramiye ödeniyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan bilet sahiplerine teselli olması adına uygulanıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, 6000 TL kazanan numaraları merak ediliyor. İşte detaylar...

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MİLLİ PİYANGO 6000 TL KAZANAN NUMARALAR 2025

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde 6000 TL kazanan numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak büyük ikramiye çekilişinde 6000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET 5 BİLEN NE KADAR ALIYOR 2025?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 milyon TL olarak belirlendi. Son 5 bilen kişilere ödenen tutar ise 6000 TL. Çeyrek bilet sahibinin son 5 rakamı bilmesi halinde alacağı tutar 1500 TL, yarım bilet sahibinin 3000 TL, tam bilet sahibinin ise 6000 TL

Çeyrek bilet: 1500 TL

Yarım bilet: 3000 TL

Tam bilet: 6000 TL

2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş akşam boyunca devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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