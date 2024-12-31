Milli Piyango 1.500.000 TL kazanan numaralar 2025 | Çeyrek, yarım, tam bilet 1.000.000 lira kazananlar sıralı tam liste

Milli Piyango çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da büyük heyecanla bekleniyor. Kazanan büyük ikramiye numaralarının yanı sıra 1.500.000 TL kazanacak kişiler için de ayrıca çekiliş yapılıyor. Bu yöntem, büyük ikramiye sahibi olamayan bilet sahiplerine teselli olması adına uygulanıyor. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar, 1.500.000 TL kazanan numaraları merak ediliyor. İşte detaylar...

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MİLLİ PİYANGO 1.500.000 TL KAZANAN NUMARALAR 2025

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde 1.500.000 TL kazanan numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da başlayacak büyük ikramiye çekilişinde 1.500.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET NE KADAR ALIYOR 2025?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 milyon TL olarak belirlendi. 1.500.000 TL için yapılan çekilişte, çeyrek bilet sahibinin kazanması halinde alacağı tutar 375.000 TL, yarım bilet sahibinin 750.000 TL, tam bilet sahibinin ise 1.500.000 TL.

Çeyrek bilet: 375.000 TL Yarım bilet: 750.000 TL Tam bilet: 1.500.000 TL

2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş akşam boyunca devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.