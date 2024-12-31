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Haberler Haberler Fırında hindi tarifi | Yumuşacık hindi eti nasıl pişirilir? Kaç saat fırında tutulur?

Fırında hindi tarifi | Yumuşacık hindi eti nasıl pişirilir? Kaç saat fırında tutulur?

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzeti hindi, 2025'e girerken de kalabalık misafir sofralarının baş tacı olacak. Klasik ve bir o kadar da gösterişli bu yemek, zamanla dünyanın birçok ülkesinde yeni yıl kutlamalarının geleneksel simgesi haline geldi. Düşük yağ oranı, yüksek oranda protein deposu olması ve bağışıklığı desteklemesi sebebiyle oldukça sağlıklı olan hindinin lezzetli olması için doğru malzemeleri seçmek ve püf noktalarını bilmek önemlidir. İşte yumuşacık bir hindi pişirmenin ve onu mükemmel şekilde sunmanın sırları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 11:20
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Fırında hindi tarifi | Yumuşacık hindi eti nasıl pişirilir? Kaç saat fırında tutulur?

Fırında hindi tarifi | Yılbaşı sofralarını süsleyen yüksek protein, düşük yağ, demir, çinko, fosfor ve B grubu vitaminleri ile hindi, göz doyurucu görselliğinin yanı sıra oldukça besleyici bir yiyecek olması sebebiyle tercih edilmektedir. Büyük boyutu ve doyuruculuğuyla kalabalık aile sofralarının baş tacı olan hindiyi elbette doğru sürede ve doğru malzemelerle pişirmek, işin ne önemli püf noktalarındadır. İşte en güzel hindiyi sunmanız için gerekli bilgiler...

YUMUŞACIK HİNDİ ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Yumuşacık bir hindi eti elde etmek için öncelikle marinasyon işlemi çok önemlidir. Hindiyi en az 12 saat önceden tuzlu ve baharatlı bir suda bekletmek hem lezzetini artırır hem de etin yumuşamasını sağlar.

👉Marine suyuna limon, sirke veya yoğurt gibi asidik malzemeler eklemek, etin liflerini gevşetir.

👉Pişirme sırasında hindi üzerine düzenli aralıklarla tereyağı veya zeytinyağı sürmek, etin nemini korumasına yardımcı olur.

👉Hindiyi folyo ile kapatarak fırında pişirmek de kurumasını önler. Son 30 dakikada folyoyu açarak derisinin çıtırlaşmasını sağlayabilirsiniz.

HİNDİ KAÇ SAAT FIRINDA TUTULUR?

Pişirme süresi, hindinin ağırlığına ve fırın sıcaklığına bağlıdır. Genel bir rehber olarak:

1 kg hindi için yaklaşık 40-50 dakika pişirme süresi gerekir.

Örneğin, 5 kg'lık bir hindi, 3,5-4 saatte pişer.

Fırın sıcaklığını ilk 30 dakika 200°C'de tutup daha sonra 180°C'ye düşürmek, hindinin eşit şekilde pişmesini sağlar.

Hindinin iç kısmının tamamen piştiğinden emin olmak için et termometresi kullanabilirsiniz. İç sıcaklık 75°C'ye ulaştığında, hindiniz hazır demektir. Ancak termometreniz yoksa bir bıçak yardımıyla hindinin üst yüzeyine, içini görebileceğiniz derinlikte bir kesik atabilirsiniz. Rengi pembeden beyaza döndüğünde hindinizi fırından çıkarabilirsiniz.

FIRINDA HİNDİ TARİFİ

Malzemeleri

◾1 bütün hindi (5-6 kg)

◾1 çay bardağı zeytinyağı

◾150 g tereyağı

◾4-5 diş sarımsak (ezilmiş)

◾1 limon (dilimlenmiş)

◾2 dal biberiye

◾Tuz, karabiber, pul biber, kekik

◾Sebze garnitür (havuç, patates, soğan)

Yapılışı

◾Hindiyi yıkayıp kurulayın. Tüm yüzeyine ve iç kısmına tuz ve baharatları eşit şekilde yayın.

◾Tereyağını yumuşatarak içine sarımsak ve baharat ekleyin, bu karışımı hindinin derisinin altına dikkatlice sürün.

◾Hindinin içine limon dilimleri ve biberiye dallarını yerleştirin.

◾Hindiyi bir fırın tepsisine alın, çevresine sebze garnitür yerleştirin. Zeytinyağını üzerine gezdirin.

◾Tepsiyi alüminyum folyo ile kapatıp önceden ısıtılmış 200°C fırında 30 dakika pişirin. Daha sonra fırın ısısını 180°C'ye düşürüp 3-4 saat pişirmeye devam edin. Son 30 dakika folyoyu açarak üzerinin kızarmasını sağlayın.

Püf Noktaları

◾Hindiyi pişirmeden önce oda sıcaklığına getirin; bu, eşit pişmesini sağlar.

◾Pişirme sırasında çıkan sosu ara ara hindinin üzerine gezdirin.

◾Dinlenme süresini atlamayın; fırından çıkan hindiyi en az 20 dakika bekleterek etin suyunun dağılmasını önleyin.

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