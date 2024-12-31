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Haberler Haberler BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI 2025? | Milli Piyango 600 milyon TL kazanan numaralar hangileri?

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI 2025? | Milli Piyango 600 milyon TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinde geri sayım sona erdi. Bu yıl tamamı dağıtım garantili 3.499 milyar TL veren Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi ise 600 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam bilet alıp da büyük ikramiyeyi kazanamayan bazı biletlerin sahipleri ise daha küçük ödemelerle avunuyor. Peki, büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Milli Piyango 600 milyon TL kazanan numaralar hangileri? İşte canlı Milli Piyango çekilişi ve şanslı numaralar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 17:28
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BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI 2025? | Milli Piyango 600 milyon TL kazanan numaralar hangileri?

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI 2025? | Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çekilişi yapıldı. Saat 23.15'te başlayan büyük ikramiye çekilişinden önce amorti sayıları belirlenirken tam, yarım ve çeyrek bilet alan vatandaşlar 600.000.000 TL çıkan şanslı numaraları arama motorlarında araştırıyor. İşte 'Büyük ikramiye hangi bilete çıktı? Milli Piyango 600 milyon TL kazanan numaralar hangileri?' sorularının cevabı ve detaylar...

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MİLLİ PİYANGO 600 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde 600.000.000 TL kazanan numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 23.15'te başlayacak büyük ikramiye çekilişinde 600.000.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET NE KADAR ALIYOR 2025?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 600 milyon TL olarak belirlendi. 1.000.000 TL için yapılan çekilişte, çeyrek bilet sahibinin kazanması halinde alacağı tutar 250.000 TL, yarım bilet sahibinin 500.000 TL, tam bilet sahibinin ise 1.000.000 TL.

Çeyrek bilet: 250.000 TL

Yarım bilet: 500.000 TL

Tam bilet: 1.000.000 TL

2025 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Salı günü saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş akşam boyunca devam edecek ve saat 23.30'da amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.30'dan itibaren belli olacak.

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL olarak belirlendi. Ayrıca 3.499 milyar TL olan ikramiyenin tamamına dağıtım garantisi verildi.

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