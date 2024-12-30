  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2024 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2024 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 07:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2024 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'de stopere 6 aday!
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de De Bruyne bombası! Mario Branco İngiltere'ye uçtu...
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza hukukçuları ikiye böldü
Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Becao ve Oosterwolde sonrası...
Galatasaray'da Kolo Muani gelişmesi! PSG'den flaş talep...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica derbiden eli boş döndü Benfica derbiden eli boş döndü 01:31
Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! Beşiktaş'ın başkanı belli oldu! 00:36
F.Bahçe'ye Talisca'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Talisca'dan kötü haber! 00:36
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! 00:36
G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası! G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası! 00:36
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım 00:36
Daha Eski
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı 00:36
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar 00:36
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 00:36
Mou'dan flaş Szymanski kararı! Mou'dan flaş Szymanski kararı! 00:36
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek 00:36
Stopere dünya yıldızı! Stopere dünya yıldızı! 00:35