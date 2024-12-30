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Haberler Haberler Son dakika yarın öğleden sonra okullar tatil mi? | 31 ARALIK İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Son dakika yarın öğleden sonra okullar tatil mi? | 31 ARALIK İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

İstanbul Valiliği 31 Aralık Salı günü okulların 16.00'da kapanacağını duyurdu. Öğrenciler ve öğretmenler araştırmalara devam ederken yarın öğleden sonra okullar tatil mi? sorgusu yapılıyor. Valiliğin son dakika duyurusu ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:40
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Son dakika yarın öğleden sonra okullar tatil mi? | 31 ARALIK İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

Yeni yıla az bir süre kala yılın son gününde okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul Valiliği ise son dakika açıklamasında bulundu. Peki, yarın öğleden sonra okullar tatil mi? 31 Aralık İstanbul'da okul var mı? İşte detaylar...

YARIN ÖĞLEDEN SONRA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, İstanbul'da trafik yoğunluğu ve güvenlik nedeniyle okulların 31 Aralık'ta (yarın) saat 16'da kapanacağını duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir." denildi.

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