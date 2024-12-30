Okullar ne zaman tatil? | 2025 sömestr tatili (15 tatil) başlangıcı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini kasım ayında yapan milyonlarca öğrenci, şimdi de 15 tatilinin ne zaman olacağını merak ediyor. Ocak ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte arama motorlarına konu hakkında soru sorulmaya devam ediliyor. Peki, okullar ne zaman tatil? 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte cevabı...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü tamamlanacak. Sömestr tatiline (15 tatil) başlamadan önce karnelerini alacak öğrenciler, ikinci döneme ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

SÖMESTR (15 TATİL) TATİLİ NE ZAMAN?

17 Ocak 2025 Cuma günü birinci dönemin karnesini alacak öğrenciler, sömestr (15 tatil) tatiline 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak. 31 Ocak Cuma gününe kadar eğitime ara verilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk dönem ara tatillerini yaptıktan sonra ikinci döneme devam edecek öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatilini ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü yapacak. 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek ikinci ara tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, döneme kaldıkları yerden devam edecekler.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

3 Şubat 2025 Pazartesi günü ikinci döneme başlanacak eğitim öğretim yılında, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü resmen başlayacak.